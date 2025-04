Governo de MS entregas obras e anuncia o tão sonhado contorno viário de Amambai

Com apoio do Estado, o município de Amambai vai ganhar o novo contorno viário da cidade, que era um sonho antigo da população. O convênio foi assinado nesta sexta-feira (4) pelo governador Eduardo Riedel e ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet.

O contorno vai desviar o tráfego pesado da área central do município. O projeto está orçada em US$ 7 milhões, sendo US$ 5,1 milhões financiados pelo Focem (Fundo para Convergência Estrutural do Mercosul), e US$ 1,9 milhão de contrapartida do Governo do Estado, por meio do programa MS Ativo.

“Temos que celebrar estas grandes ações que estão ocorrendo aqui em Amambai. Esta é uma assinatura muito importante. Uma obra que foi construída por muitas mãos. Sei da importância que este anel viário tem para cidade. O resultado aparece quando pensamos primeiro nas pessoas”.

A ministra Simone Tebet lembra do anseio da população por esta obra. “O contorno viário dar segurança, evitar acidentes e mortes na região. Estes recursos são específicos para região de fronteira. Ele veio para Amambai devido a competência do município, que correu atrás”.

A obra será estratégica para ligar importantes rodovias da região, para fazer parte da Rota Bioceânica, que segue para os países da América do Sul, rumo ao Oceano Pacífico.O projeto abrange a rodovia MS-386, com início na saída para Ponta Porã, passando pela saída para Caarapó e Tacuru, na MS-156, e seguindo até a saída de Juti, na MS-289.

O prefeito Sérgio Barbosa agradeceu o empenho de todos para viabilizar este projeto. “O governador acreditou no nosso projeto e fez a sua parte ao dar a contrapartida para concretizar a proposta. É um sonho e uma luta de muitos anos da população”.

Educação

Para fortalecer e qualificar a educação pública de Amambai, o governador entregou a reforma da Escola Estadual Fernando Corrêa da Costa. Os 498 estudantes voltarão as aulas num ambiente totalmente reformado.

Com investimento de R$ 11 milhões, a unidade recebeu adequações de acessibilidade, de proteção contra incêndio e pânico, proteção contra descargas atmosféricas e vigilância sanitária. As melhorias incluem a substituição de cobertura, revestimentos de pisos, paredes, esquadrias, pintura geral interna e externa, além da adequação de calçadas internas e externas, quadra de esportes, salas de aula e instalações elétricas.

Neste pacote ainda estão o conjunto refeitório, camisetas, conjuntos escolares, kits escolares e chromebooks. “A reforma é física, mas queremos melhorar o ambiente dentro da sala de aula, com tecnologia e boas condições para os nossos estudantes”, ponderou o governador.

Infraestrutura

No evento o governador entregou obras de infraestrutura, no valor de R$ 3,4 milhões na construção de duas pontes de concreto em rodovias vicinais de Amambai. Uma localizada sobre o córrego Panduí, na região do Sertãozinho, estrada que dá acesso a MS-156 (que liga Amambai a Caarapó).

Já a segunda estrutura foi feita sobre o rio Jaguari, na estrada entre Caarapó e Juti. Ambas possuem 20 metros de extensão e 6 metros de largura. O foco é melhorar a logística para facilitar o acesso dos moradores e dos produtores da região.

Na solenidade ainda foi assinado o convênio para compra do terreno onde será construído o aeroporto municipal de Amambai. A aquisição da área tem recursos estaduais de R$ 1,5 milhão.

Apoio

O governador aproveitou a agenda no município para participar do 35º Encontro Estadual do Laço Comprido. O evento é organizado pela Federação de Clubes de Laço de Mato Grosso do Sul e tem como objetivo celebrar a tradição da modalidade em Amambai. A competição ocorre de 3 a 06 de abril.

O Governo do Estado, por meio da Setesc (Secretaria de Estado de Turismo e Esporte) e Fundesporte incentiva o esporte que faz parte da cultura de Mato Grosso do Sul. Somente para este ano, por meio de convênio já repassou R$ 1,9 milhão para realização de mais de 30 competições em vários municípios.