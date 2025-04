Governo de MS amplia Wi-Fi gratuito na MS-040

O Governo de Mato Grosso do Sul anunciou a instalação de pontos de Wi-Fi gratuito na MS-040, rodovia que conecta Campo Grande a Santa Rita do Pardo. A medida visa melhorar a conectividade e a segurança dos motoristas que trafegam pelos 244 km da estrada. Com a utilização de tecnologia de comunicação via satélite e energia solar, os novos pontos de internet estão disponíveis em cinco localidades estratégicas: km 59, 90, 121, 153 e 189.

A falta de conectividade sempre foi um desafio para motoristas, como a comerciante Regiane Alves, que, preocupada com a situação, instalou uma antena Starlink em seu trailer de lanches, oferecendo Wi-Fi gratuito aos usuários da via. A iniciativa do Governo visa atender a uma demanda crescente de comunicação, essencial não apenas para o cotidiano, mas também para situações de emergência.

A presença de sinal de internet permite aos motoristas, como o caminhoneiro Luiz Ferreira, realizar chamadas de socorro em casos de imprevistos, como acidentes ou quebras de veículos, garantindo mais segurança no trajeto. A instalação dos pontos de Wi-Fi é um avanço significativo na infraestrutura da rodovia e um importante suporte para quem depende dessa importante via de transporte.