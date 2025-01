Governador em exercício, Barbosinha foca trabalho no fortalecimento de ações estratégicas para o Estado

A partir desta quinta-feira (2) o vice-governador de Mato Grosso do Sul, José Carlos Barbosa, o Barbosinha, assume de forma interina o comando do Estado até o dia 12 de janeiro de 2025. Durante o período de férias do governador Eduardo Riedel, Barbosinha terá a missão de liderar e dar continuidade às ações estratégicas que consolidam Mato Grosso do Sul como referência em gestão pública e desenvolvimento regional.

Eduardo Riedel expressou plena confiança em seu vice, destacando a competência e o compromisso de Barbosinha com o avanço do Estado.

“Nesse período, o vice-governador Barbosinha estará à frente do Governo, conduzindo com responsabilidade e compromisso o trabalho pelo nosso Estado. Tenho plena confiança em sua capacidade de liderança com excelência, garantindo que o governo continue avançando em benefício de todos os sul-mato-grossenses”, disse.

Como governador em exercício, Barbosinha já destacou sua prioridade em manter a agenda ativa e orientada para resultados que reforçam o lema do governo: próspero, verde, inclusivo e digital.

“É uma honra e uma grande responsabilidade assumir o comando do Estado, mesmo que temporariamente. Meu compromisso é garantir que as políticas públicas continuem avançando, trazendo benefícios concretos para nossa população. Cada ação, cada projeto finalizado e em execução reflete o cuidado e a eficiência de uma gestão para o futuro de Mato Grosso do Sul”, destacou Barbosinha.

Ações previstas durante o período interino

Durante os próximos dias, Barbosinha se reúne com secretarias de áreas estratégicas como Casa Civil e Infraestrutura e Logística, por exemplo. Além disto, o governador em exercício estará à frente de agendas que incluem entregas de infraestrutura, visitas técnicas a obras em andamento, reuniões com lideranças municipais e reuniões estratégicas para alinhar as prioridades do governo nesta primeira quinzena de 2025.

“A gestão municipalista e inclusiva do governador Eduardo Riedel continua sendo nossa diretriz principal. Manterei o foco no diálogo com os municípios com nosso time de secretários, no apoio às demandas locais e na entrega de resultados que transformam realidades”, reforçou Barbosinha.

Com essa liderança interina, Mato Grosso do Sul segue avançando, reafirmando seu compromisso com o desenvolvimento sustentável e a melhoria da qualidade de vida dos sul-mato-grossenses.