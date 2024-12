Governador Eduardo Riedel encerra 2024 com 82% de aprovação

O governador Eduardo Riedel (PSDB) encerra o segundo ano de gestão melhor avaliado do que no primeiro ano e também com aprovação acima da alcançada em 2023. De acordo com pesquisa realizada pelo Instituto Ranking Brasil Inteligência, entre os dias 1º e 8 de dezembro de 2024, Riedel tem a aprovação de 82% da população do Estado, enquanto só 14% reprova e 4% não sabem ou não responderam.

Além disso, 60% dos entrevistados disseram que a administração dele é boa ou ótima, 21% falaram que é regular e 13% declararam que é ruim ou péssima, sendo que 6% não sabem ou não responderam.

Na comparação com 2023, o governador teve aprovação de 81% da população do Estado, enquanto só 13% reprovou e 6% não sabe ou não respondeu. Além disso, 56% dos entrevistados consideram Riedel bom ou ótimo, 24% disseram que ele é regular, 12,6% falaram que o governador é ruim ou péssimo e 7,4% não souberam ou não responderam.

Encomendada pela rede de Rádios Top FM, o levantamento, que tem margem de erro de 1,8 ponto percentual para mais ou para menos e intervalo de confiança de 95%, ouviu 3 mil pessoas distribuídas por 30 municípios, com destaque para Campo Grande (1.242), Dourados (269), Três Lagoas (151), Ponta Porã (122) e Corumbá (119).

Também foram ouvidos moradores de Naviraí (72), Aquidauana (70), Nova Andradina (68), Sidrolândia (64), Paranaíba (61), Maracaju (55), Coxim (52), Amambai (52), Rio Brilhante (50), São Gabriel do Oeste (42), Caarapó (41), Ivinhema (40), Miranda (38), Chapadão do Sul (37), Jardim (36), Anastácio (36), Bataguassu (35), Bonito (34), Aparecida do Taboado 34, Fátima do Sul (32), Bela Vista (32), Nova Alvorada do Sul (31), Ribas do Rio Pardo (29), Cassilândia (28), Itaquiraí (28).

O que melhorou

O Instituto Ranking Brasil Inteligência também perguntou aos entrevistados o que melhorou com a administração do governador Eduardo Riedel e 22,4% disseram que foi a geração de empregos com a chegada de novas indústrias, enquanto 17,6% citaram os programas de combate à pobreza.

Além disso, 16,4% falaram que são a Energia Zero, o Cartão Social e o Pé-de-Meia, 15,2% que são o asfalto, as novas rodovias e as pontes, 14,4% que foi a parceria com os prefeitos, 13% que é o Vale da Celulose, 12,6% que é a Rota Bioceânica e 10,2% que a exportação de vários produtos.

Já para 9,9%, Riedel é bom governador, para 8,4% é parceiro do agronegócio, para 7,3% é inteligente e educado, para 6,1% melhorou a qualidade de vida, para 5% melhorou a renda das famílias e para 2,6% implantou um Polícia eficiente, sendo que 2% apontaram outras questões e 5,6% não sabem ou não responderam.

Principais problemas

O Instituto Ranking Brasil Inteligência ainda levantou quais são os maiores problemas de Mato Grosso do Sul e a maioria dos entrevistados apontou que é melhorar a saúde e resolver a falta de médicos e de exames, com 24%. Em seguida, temos a falta de hospitais e de remédios, com 18,4%.

Já para 17%, é falta da duplicação das rodovias, para outros 16% é a inflação e o custo de vida, para 12,2% é o tráfico de drogas e os crimes na fronteira, para 10,6% é a falta de moradias populares, para 9,4% é a violência contra as mulheres e para 8% é a falta de saneamento básico.

Na opinião de 7%, precisa melhorar o sinal de Internet e da telefonia celular, para 6,4% é preservar o meio ambiente, para 5,6% é ajudar os assentados, para 4,6% é cuidar dos indígenas, para 4,2% é investir em cursos superiores, para 3,7% é combater o desvio de dinheiro, par 3,4% é combater a venda de sentenças no Judiciário e para 3,2% é renovar a classe política.

Outros 2,6% querem que as obras paradas sejam concluídas, 2,4% pedem que cuidem melhor do Pantanal, 2,3% solicitam mais recursos para a tecnologia, 2,2% cobram mais investimentos na Educação Infantil, 2% exigem mais investimentos no turismo e no lazer e 1,6% pedem que cuidem melhor dos idosos, sendo que 1,4% dos entrevistados apontaram outros problemas e 3% não sabem ou não responderam.