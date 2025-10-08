Gestão Marçal Filho vai convocar 210 profissionais para Educação Especial

A Prefeitura de Dourados anunciou a convocação de 210 professores de apoio aprovados no concurso de 2023. O prefeito Marçal Filho informou que a medida depende da aprovação de um Projeto de Lei pela Câmara Municipal, criando os novos cargos. Com essa etapa, já são 478 profissionais chamados para atuar na Educação Especial da Rede Municipal de Ensino.

Os convocados atuarão em uma das 46 escolas municipais, conforme escolha, e substituirão contratos temporários. Segundo o secretário Nilson Francisco, a lista dos convocados está pronta e será publicada após a criação dos cargos. Mesmo com restrições orçamentárias, a gestão priorizou a Educação Especial como investimento essencial.

“Essa é uma prioridade para garantir inclusão e qualidade de ensino”, afirmou Marçal Filho.