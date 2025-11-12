quarta-feira, 12/11/2025

Gerson Claro participa de reunião no TSE sobre plebiscito em Rio Verde

Reunião no TSE debate plebiscito

Milton
Publicado por Milton
Foto: Divulgação

O presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), deputado Gerson Claro, esteve em Brasília na última terça-feira (11) para participar de reunião no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sobre o plebiscito que definirá a mudança do nome de Rio Verde de Mato Grosso para Rio Verde do Pantanal.

O encontro reuniu autoridades como a presidente do TSE, ministra Carmen Lúcia, o prefeito Réus Fornari, o secretário Marcus Vinícius Perez, a senadora Tereza Cristina e o presidente do TRE/MS, desembargador Carlos Eduardo Contar.

Durante a reunião, foram discutidos os trâmites jurídicos e administrativos necessários para a realização do plebiscito, etapa essencial para que a população decida de forma democrática sobre a alteração do nome.

A proposta de mudança já foi aprovada pela Câmara Municipal e segue em tramitação na Assembleia Legislativa, conforme o Projeto de Lei nº 152/2025.

A alteração busca valorizar a identidade regional e reforçar a ligação do município com o Pantanal, fortalecendo o potencial turístico e econômico local.

Segundo Gerson Claro, o encontro em Brasília reforça o compromisso institucional com o processo democrático e o desenvolvimento do município.

“Estamos alinhando esforços para que a população tenha a oportunidade de decidir sobre um nome que traduza sua história e vocação pantaneira”, afirmou o deputado.

CATEGORIAS:
POLÍTICA

Últimas Notícias

Mais notícias

Aquidauana participa de projeto de cultivo de novas variedades de mandioca.

ANELISE PEREIRA - 0
A Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural (Agraer/MS) e a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), em parceria com o Instituto Agronômico de...
Leia mais

MPMS participa de reunião do STF sobre combate ao crime organizado

Milton - 0
O Procurador-Geral de Justiça de Mato Grosso do Sul, Romão Avila Milhan Junior, integrou a comitiva do Conselho Nacional dos Procuradores-Gerais do Ministério Público...
Leia mais

Fuga de traficantes termina em prisão e apreensão de droga em Campo Grande

Milton - 0
A PRF apreendeu 1.349 Kg de maconha na quinta-feira (6), após uma perseguição que terminou com colisão e capotamento dos veículos usados no transporte...
Leia mais

Deputado Roberto Hashioka participa da 22ª edição do Japão Fest em Dourados

ANELISE PEREIRA - 0
A 22ª edição do Japão Fest reuniu centenas de pessoas na noite do último sábado (8), no Clube de Campo do Estádio Poliesportivo César...
Leia mais

© BOCA DO POVO NEWS | COMPROMISSO COM A VERDADE - Desenvolvido por TPS Automação e Tecnologia