Gerson Claro participa de reunião no TSE sobre plebiscito em Rio Verde

O presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), deputado Gerson Claro, esteve em Brasília na última terça-feira (11) para participar de reunião no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sobre o plebiscito que definirá a mudança do nome de Rio Verde de Mato Grosso para Rio Verde do Pantanal.

O encontro reuniu autoridades como a presidente do TSE, ministra Carmen Lúcia, o prefeito Réus Fornari, o secretário Marcus Vinícius Perez, a senadora Tereza Cristina e o presidente do TRE/MS, desembargador Carlos Eduardo Contar.

Durante a reunião, foram discutidos os trâmites jurídicos e administrativos necessários para a realização do plebiscito, etapa essencial para que a população decida de forma democrática sobre a alteração do nome.

A proposta de mudança já foi aprovada pela Câmara Municipal e segue em tramitação na Assembleia Legislativa, conforme o Projeto de Lei nº 152/2025.

A alteração busca valorizar a identidade regional e reforçar a ligação do município com o Pantanal, fortalecendo o potencial turístico e econômico local.

Segundo Gerson Claro, o encontro em Brasília reforça o compromisso institucional com o processo democrático e o desenvolvimento do município.

“Estamos alinhando esforços para que a população tenha a oportunidade de decidir sobre um nome que traduza sua história e vocação pantaneira”, afirmou o deputado.