Gerson Claro destaca união institucional em Dourados

O presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, deputado Gerson Claro (PP), acompanhou o governador Eduardo Riedel em uma agenda de inaugurações e obras em Dourados nesta sexta-feira (25). Entre as ações, estiveram a vistoria do novo Terminal de Passageiros do Aeroporto Regional, a entrega da primeira etapa do Hospital Regional e a assinatura de ordens de serviço para novas obras de infraestrutura.

Durante a inauguração do hospital, Gerson destacou a importância da regionalização da saúde pública, beneficiando 34 municípios da região. “O atendimento de média complexidade agora estará mais próximo da população, evitando deslocamentos e garantindo cuidado completo”, afirmou.

O parlamentar reforçou que a união entre Assembleia Legislativa, Governo do Estado e prefeituras é essencial para o avanço de políticas públicas. Ele ressaltou que o diálogo constante com o Executivo garante resultados efetivos e atendimento de qualidade à população.

Além da saúde, a comitiva conferiu as obras do aeroporto, que recebem R$ 39 milhões via PAC, com contrapartida estadual e municipal. Gerson destacou que projetos estruturantes, como hospitais e aeroportos, fortalecem o crescimento equilibrado do Mato Grosso do Sul e melhoram a vida das pessoas.