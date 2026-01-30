GCM deflagra operação Ferro-Velho 2026

A Guarda Civil Metropolitana (GCM) realizou, entre os dias 29 e 30 de janeiro de 2026, a Operação Ferro-Velho, com ações de fiscalização nas regiões do Prosa, Centro e Anhanduizinho, em Campo Grande. A iniciativa integra o planejamento estratégico da corporação para este ano e tem como principal objetivo inibir a comercialização ilegal de materiais oriundos de furto ou roubo, especialmente fiação elétrica e cobre.

A operação foi executada com o emprego de 36 guardas civis metropolitanos, nove viaturas de quatro rodas e dez viaturas de duas rodas, resultando na fiscalização de 13 estabelecimentos comerciais do ramo de compra e venda de materiais recicláveis.

Segundo o secretário especial de Segurança e Defesa Social, Anderson Gonzaga, as operações ferro-velho são prioridade da GCM em 2026 e serão intensificadas ao longo do ano em todas as regiões da Capital. “Neste ano de 2026 fizemos um planejamento das operações da Guarda Civil Metropolitana e como prioridade, temos as operações ferro-velho. Vamos intensificar ainda mais essa fiscalização para inibir a comercialização ilegal de produtos oriundos de furto ou roubo, principalmente no combate ao furto e à venda ilegal de fiação elétrica e cobre”, destacou o secretário.

Gonzaga ressaltou ainda que a atuação da GCM vai além da repressão criminal, abrangendo também a fiscalização administrativa dos estabelecimentos. “Aproveitamos essas ações para fiscalizar alvará de funcionamento e toda a documentação dos comércios. Os produtos precisam ter procedência comprovada, tanto na compra quanto na venda. Caso contrário, o proprietário pode responder criminalmente por receptação e também administrativamente, com multas que podem chegar a R$ 10 mil, além da interdição do estabelecimento”, explicou.

Durante a fiscalização em um estabelecimento localizado na região central, foi encontrada uma bicicleta sem identificação de propriedade. Diante da situação, o objeto foi recolhido e encaminhado à DEPAC/CEPOL pela equipe da ROMU, para as providências cabíveis. Ao todo, foram emitidas cinco notificações administrativas, por ausência de livro de registro obrigatório. Não houve encaminhamentos à delegacia.

O subcomandante da GCM, Alexandre Pedroso, destacou a importância da operação no enfrentamento de crimes que causam prejuízos diretos à população. “A Guarda Civil Metropolitana tem desencadeado operações ferro-velho nas sete regiões urbanas com o intuito de fiscalizar os comércios que compram produtos recicláveis, como cobre e ferro, que muitas vezes são oriundos de furtos de fiação elétrica, tampas de bueiro e sistemas de iluminação. Esses crimes trazem prejuízos para toda a comunidade. Quando é constatado material de origem criminosa, o responsável é devidamente encaminhado, e todas as medidas judiciais são adotadas”, pontuou.

O subcomandante reforçou ainda que as ações são contínuas e contam com o apoio da população. “As operações tendem a continuar em todas as regiões da cidade. A população pode acionar a Guarda Civil Metropolitana pelo telefone 153, onde todas as denúncias são recebidas e encaminhadas às equipes de campo para as devidas averiguações”, finalizou.

A operação conta com o apoio da Polícia Civil (PC, Polícia Militar (PMMS), Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Gestão Urbana e Desenvolvimento Econômico, Turístico e Sustentável (Semades), a Secretaria Municipal de Saúde Pública (Sesau), a Vigilância Sanitária e a Sefaz (Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento), além da concessionária de luz e de operadoras de telefonia e internet.