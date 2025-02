Galvão Bueno retorna à Band com programa semanal

Galvão Bueno está de volta à TV aberta! O icônico narrador assinou contrato com a Band, emissora onde trabalhou entre 1977 e 1981, e retorna à televisão após 45 anos. Contudo, seu retorno não será para narrar eventos esportivos, mas para comandar um programa semanal, no estilo do “Bem, Amigos!”, que ele apresentava no SporTV.

O novo programa, que será exibido nas noites de segunda-feira, deve contar com a presença de velhos amigos de Galvão, como Mauro Naves, Walter Casagrande e Paulo Roberto Falcão, além de possíveis participações de Vanderlei Luxemburgo.

Embora sua principal função na Band seja a apresentação do programa, Galvão Bueno continuará a narrar partidas de futebol, mas exclusivamente no Amazon Prime Video, para os jogos do Brasileirão 2025.

Com 74 anos, Galvão é um dos maiores nomes do esporte brasileiro, e sua história com a Band inclui a narração de sua primeira Fórmula 1, um marco em sua carreira.