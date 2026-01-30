Funsat levanta recorde de inscrições em circuito itinerante do Primt maior em 2026

Após dez dias de triagem, a equipe de Serviço Social da Funsat (Fundação Social do Trabalho) registrou 1.100 inscrições para o Cadastro Reserva do Primt (Programa de Inclusão ao Mercado de Trabalho). Número obtido a partir de 1.637 atendimentos, nas oito agendas realizadas em bairros.

A base de dados, após nova checagem, e o trâmite de recursos de candidaturas, determinará a lista para publicação no Diogrande (Diário Oficial de Campo Grande), com a relação de aprovados para futura convocação de vínculo beneficiário. Comparado à primeira edição do “Primt Itinerante”, promovida em 2025, a abordagem de janeiro deste ano superou em 30% o público alcançado, assim como a identificação do volume de pessoas com aptidão validada para ingresso no programa.

O cronograma envolveu mutirões em todas as regiões de Campo Grande, nas visitas, entre 19 e 30 do mês, ao Jardim Canguru, Aero Rancho, Moreninhas, Rouxinóis, Noroeste e Vila Popular, São Conrado e Estrela Sul. Presença da Fundação com a sua equipe, que desempenhou dentro de uma média eficiente de três minutos para cada atendimento, considerando as orientações sobre os pré-requisitos para uma inscrição, ou ainda o procedimento de entrevista com candidatos diante dos assistentes sociais.

Grande demanda pela chance

Entre a enorme fila do último dia, que reuniu 205 pessoas na espera pela abertura do portão, esteva Laercio José Soares Lima (27 anos), morador do Caiobá. “Já havia ido nas triagens do Canguru e do Aero Rancho, mas nas duas vezes faltou alguma coisa da documentação. Pra hoje não! Ficou tudo organizado para conseguir a entrevista com a Assistência Social do Primt”, explicou o dono da senha 102.

Geovana dos Reis (21 anos), também foi atrás do mesmo objetivo, aguardando a agenda final do “Primt Itinerante”, por conta do endereço. “Foi o mutirão mais perto da minha casa. Claro que foi arriscado deixar para esta sexta-feira, mas me organizei em tudo, os documentos e cheguei bem cedo na fila”, disse a candidata, moradora do Nova Lima, com interesse na primeira passagem no programa.

Do Vida Nova, outro bairro da região, Nathielle Cristina Santos de Souza (25 anos) seguiu a mesma estratégia, porém com a confiança de quem já participou antes do Primt. “Quem foi sabe como funciona, sabe da concorrência pela oportunidade da inscrição e o que representa ser chamado. Aprendi muito quando colaborei na Prefeitura e fiz vários cursos. Para melhorar o meu currículo, tendo uma renda estável, optei pelo retorno ao programa”, relatou.

Para Gabriel Nunes Vieira, que foi recomendado por vários colegas sobre o Primt, a expectativa é de estar pronto a cada dia, que anteceder a lista do Diário Oficial.

“É como funciona, tem o Cadastro Reserva e sabia que precisava fazer essa seleção para entrar na lista. Bom é que a relação dos documentos foi bem divulgada, o que ajudou muito a me orientar. Como beneficiário, quando chamarem, vou contar com uma renda estável, sabendo quanto terei de dinheiro ao final do mês. Justamente o que não venho conseguindo ao trabalhar com diárias”, falou o morador do Jardim Colúmbia, de 20 anos de idade.

Rosilene de Oliveira (46 anos), por sua vez, alerta que a chance é muito especial, porém os que ingressarem dever agir com uma prioridade. “Esse apoio, e tranquilidade, que o Primt dá, serve para que o beneficiária faça uma boa preparação. Quero fazer todos os cursos que puder, além de manter o olhar sobre as vagas do Mercado de Trabalho”, mencionou a moradora do Monte Castelo.

Para mais informações acesse a Funsat nas redes sociais, no Instagram (@funsat.cg), ou ainda no Facebook (Funsatcampograndems). O telefone para contato é o (67) 4042-0585, ramal 5833, do departamento do Primt no órgão, ligado à Diretoria Social, Profissional e de Empreendedorismo.

E acompanhe todos os dias, as edições de cada Diogrande, publicação oficial onde a Prefeitura de Campo Grande irá informar a lista do Cadastro Reserva, com os nomes aprovados e a discriminação das reservas de cotas.