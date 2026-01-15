quinta-feira, 15/01/2026

Frutas brasileiras superam tarifas e alcançam US$ 1,4 bilhão em exportações

Milton
Milton
Foto: Adobe Stock

O Brasil exportou 1,28 milhão de toneladas de frutas em 2025, um aumento de 19,63%, gerando US$ 1,451 bilhão, segundo a Abrafrutas. A manga continuou sendo a principal fruta, com mais de 290 mil toneladas, seguida por uvas e produtos processados, que tiveram alta de 16,1% na receita. O Semiárido Nordestino, especialmente o Vale do São Francisco, foi o principal polo exportador, com produção durante 52 semanas. Mesmo com tarifas dos EUA, que receberam 76,7 mil toneladas, o impacto foi diluído entre exportadores e importadores, evitando prejuízos.

A União Europeia liderou as importações, com 775,3 mil toneladas (+18,53%) e US$ 827,1 milhões (+11,83%). O Reino Unido comprou 219,8 mil toneladas (+18,23%), enquanto Japão e Argentina cresceram 103,29% e 61,43% em volume, respectivamente. Conservas e preparações de frutas também impulsionaram a receita. Guilherme Coelho, presidente da Abrafrutas, destacou a sustentabilidade e a produção contínua como diferenciais do Brasil. O resultado confirma o terceiro ano consecutivo de recorde nas exportações de frutas brasileiras, fortalecendo a presença global do setor.

CATEGORIAS:
BOCA AGRONEGÓCIO

