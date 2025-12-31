quarta-feira, 31/12/2025

Fluminense se aproxima de Arana

Foto: Pedro Souza / Atlético

Clube carioca e lateral têm acordo, resta definição com o estafe

O Fluminense avançou na contratação do lateral-esquerdo Guilherme Arana, mas a negociação ainda não está totalmente concluída. O clube já acertou com o Atlético-MG e com o jogador, definindo os termos do contrato e da transferência. A única pendência envolve o estafe de Arana, que negocia detalhes finais com o clube mineiro.

O Tricolor acredita que o acordo será fechado em breve e mantém otimismo. A comissão técnica valoriza Arana por sua experiência, regularidade e capacidade ofensiva. Atualmente, o Fluminense conta com Renê e Gabriel Fuentes na posição, mas busca elevar o nível do elenco. Arana ganhou destaque no Corinthians, passou pelo futebol europeu e se consolidou no Atlético-MG. Apesar de uma lesão grave em 2022, o lateral retornou aos gramados com força.

A contratação pode reforçar significativamente a equipe carioca para a próxima temporada. O Fluminense mira em estabilidade defensiva e opções de ataque com Arana.

