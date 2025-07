Flávio Cabo Almi continua seu trabalho em Campo Grande, com foco na gestão de pessoas.

O vereador Flávio Cabo Almi, presente na 37ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Campo Grande, utilizou o espaço da Palavra do Líder para destacar questões importantes para a cidade, como a classificação Capag C do município, que limita o acesso a financiamentos e investimentos. Flávio enfatizou a necessidade de alternativas fiscais para garantir a retomada da capacidade de investimento e a execução de políticas públicas a médio e longo prazo.

Além disso, o vereador apresentou três indicações para melhorias em diferentes bairros, como a revitalização da sinalização na Rua Raul Pires Barbosa, no Bairro Chácara Cachoeira, o patrolamento da Rua Iraque, no Jardim Morenão, e a limpeza da Rua Rosa Orro, no Parque do Lageado. Tais demandas surgem após ouvir diretamente a população.

Flávio também protocolou Moções de Congratulação a importantes iniciativas, como o Projeto Aqueça Seu Irmão, a APAE e a Tobaro Imóveis. Em entrevista no programa A Pauta é Livre, reafirmou seu compromisso de manter o gabinete aberto e continuar ouvindo as necessidades da população, buscando sempre soluções para os desafios enfrentados pela cidade.