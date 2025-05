Flávio Cabo Almi atua por melhorias em Campo Grande

O vereador Flávio Cabo Almi teve uma terça-feira (6) marcada por forte atuação em prol da população de Campo Grande. Em reunião com o ex-governador Reinaldo Azambuja e o ex-secretário Sérgio de Paula, discutiu o papel do Legislativo Municipal e o futuro econômico do Estado, com destaque para a chegada de novas indústrias e investimentos logísticos.

Na Câmara Municipal, Flávio participou da aprovação de sete projetos de lei, entre eles um que garante o fornecimento de insumos essenciais para crianças com necessidades especiais, atendendo mães atípicas que enfrentam desafios diários.

Além disso, o vereador apresentou indicações voltadas a melhorias nos bairros. No Guanandi 2, pediu o patrolamento da rua Ariquemes, em más condições. No bairro Cohab, solicitou a troca de uma lâmpada queimada, reforçando a importância da segurança pública. Já no Santo Eugênio, pediu a instalação de um redutor de velocidade na rua Paraisópolis, para evitar acidentes.

As ações refletem o compromisso do parlamentar com a qualidade de vida e segurança da população. Outras solicitações também foram protocoladas junto à prefeitura, reforçando a atuação firme de Flávio Cabo Almi pela capital sul-mato-grossense.