FICCO/MS prende foragido da justiça

A FICCO/MS prendeu hoje (31) um homem em Deodápolis/MS, procurado pela justiça devido a condenação relacionada ao Estatuto do Desarmamento. A prisão foi realizada após ações de inteligência que culminaram na localização e identificação do foragido, em cumprimento a um mandado da Vara Criminal de Rio Brilhante. O indivíduo foi encaminhado à Cadeia Pública de Deodápolis para as devidas providências legais.

FICCO/MS é composta pela Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, e outras instituições de segurança pública.