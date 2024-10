FFMS prorroga em uma semana o início do Estadual Feminino

O Campeonato Estadual Feminino de Mato Grosso do Sul 2024 está prestes a começar, com jogos agendados para o dia 19 de outubro, após uma mudança de data. Com um recorde de nove equipes participando, a competição reflete o crescimento do futebol feminino na região.

Campo Grande se destaca com quatro times: Portuguesa, Operário, Comercial e Cefac, enquanto outros municípios como Costa Rica e Corumbá também terão representantes. A abertura contará com três confrontos emocionantes: AA Portuguesa x Cefac, Aquidauanense FC x Seinter, e São Gabriel x Comercial.

Este torneio não é apenas uma oportunidade para as atletas mostrarem seu talento, mas também uma plataforma importante para o fortalecimento e visibilidade do futebol feminino no estado. A expectativa é que o evento atraia cada vez mais atenção e apoio, contribuindo para o desenvolvimento do esporte em Mato Grosso do Sul.