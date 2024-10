Falso Pix: Mulher é presa após dar golpe em lojas de grifes em Dourados

Mulher, de 26 anos, foi presa nessa quarta-feira (9) após aplicar o golpe do falso Pix em lojas de roupas e calçados de grifes, em Dourados, a 225 quilômetros de Campo Grande.

Segundo a Polícia Civil, foi descoberto que a mulher comprava os produtos e pedia que a entrega fosse em seu local de trabalho, porém, ela recebia os itens com frequência em frente a lojas com as quais não tinha qualquer vínculo.

Após a compra, a golpista realizava o pagamento via Pix, mas apresentava comprovantes falsos. Logo, policiais do SIG (Seção de Investigação Geral) foram acionados por uma das vítimas para que as equipes interceptassem uma das tentativas da mulher.

Assim, a criminosa foi presa e, com ela, os policiais encontraram vários itens furtados anteriormente. Interrogada na delegacia, ela confessou os crimes e responderá por estelionato.

As investigações continuam sob responsabilidade do SIG, que pede aos moradores que colaborem com informações sobre práticas criminosas na região.



fonte: midiamax