quinta-feira, 4/12/2025

Explosão em fábrica de móveis em SP deixa um morto

Empresa se manifesta sobre o acidente nas redes sociais

Milton
Foto: Reprodução/ Redes Sociais

Uma explosão seguida de incêndio deixou um funcionário morto e dois feridos na fábrica Gelius Móveis, localizada no interior do estado. Segundo a Defesa Civil, o incidente ocorreu em um silo de contensão de serragem, na área externa da empresa. Apesar do impacto, a estrutura da edificação não sofreu danos.

Os bombeiros informaram que, além dos dois feridos, uma terceira vítima foi atendida com crise de pânico. No total, 12 agentes e seis viaturas foram mobilizados para controlar a situação. Nas redes sociais, a empresa lamentou o ocorrido e informou que o colaborador morto se chamava Adriano Tatsuo Itamura.

As autoridades seguem investigando as causas da explosão.

Confira o posicionamento:

“A Gelius Móveis, vem, com profundo pesar, informar que ocorreu uma fatalidade em nossas dependências na data de hoje, envolvendo o nosso querido colaborador Sr. Adriano Tatsuo Itamura, que, infelizmente veio a óbito.

Lamentamos profundamente o ocorrido e a Gelius Móveis está colaborando integralmente com as autoridades competentes para apuração dos fatos. Neste momento de dor nossa prioridade é prestar todas a assistência e apoio necessários à família do colaborador”.

