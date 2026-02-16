Explosão de pneu fere duas pessoas em Sonora

Uma explosão de pneu em um caminhão-tanque deixou duas pessoas feridas na manhã desta sexta-feira (13) em Sonora, às margens da BR-163. Policiais militares foram acionados por colegas que ouviram o estrondo e se deslocaram imediatamente para o local. Ao chegarem, encontraram um homem de 69 anos preso sob o veículo, aparentemente inconsciente, e outro de 49 anos com ferimentos na face e suspeita de fraturas nos braços. Houve princípio de incêndio em um dos pneus do caminhão que transportava borra de soja, aumentando o risco de explosão.

Os policiais resgataram primeiro a vítima próxima ao veículo e, em seguida, retiraram o homem que estava debaixo do caminhão, conduzindo ambos para área segura até a chegada do socorro especializado. Equipes da concessionária CCR Vias e do Hospital Municipal prestaram atendimento médico às vítimas, que não se lembravam do ocorrido. Testemunhas relataram que travamento do freio do caminhão pode ter causado o incêndio e a explosão do pneu durante a tentativa de contenção. A Polícia Rodoviária Federal assumiu a preservação do local e dos veículos envolvidos. A ação rápida das equipes evitou consequências ainda mais graves.