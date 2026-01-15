quinta-feira, 15/01/2026

Ex-nora de Lula é alvo de nova fase da Operação Coffee Break

Milton
Publicado por Milton
Foto: Polícia Federal

Agentes da Polícia Federal realizaram nesta quinta-feira, 15, em São Paulo, a terceira fase da Operação Coffee Break, que apura desvios milionários na Educação por meio de licitações de material didático em prefeituras paulistas. Três mandados de busca e apreensão foram cumpridos, focando em pessoas e empresas suspeitas de envolvimento no esquema.

Entre os alvos da fase anterior estava Carla Ariane Trindade, ex-nora do presidente Lula, investigada por supostamente receber propina do empresário apontado como pivô do esquema. A operação, conduzida em conjunto com o Ministério Público, busca identificar a rede de corrupção e os responsáveis pelos desvios. Além de recuperar recursos públicos desviados. Fontes policiais informam que novas etapas da investigação podem ser deflagradas à medida que novas evidências surgem, mantendo o caso em constante desenvolvimento e repercussão nacional.

CATEGORIAS:
DESTAQUE

Últimas Notícias

Mais notícias

PF realiza Operação Central Fake em Campo Grande

Milton - 0
A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira (8) a Operação Central Fake, cumprindo mandado de busca e apreensão e prisão preventiva no âmbito de uma...
Leia mais

Mirassol surpreende e goleia São Paulo na estreia

Milton - 0
O Mirassol começou 2026 mostrando força ao vencer o São Paulo por 3 a 0 na estreia do Paulistão, com gols de Lucas Mugni,...
Leia mais

Agronegócio pressiona por mudanças no acordo Mercosul–UE

Milton - 0
O deputado federal Rodolfo Nogueira (PL-MS), presidente da Comissão de Agricultura da Câmara dos Deputados, voltou a criticar a condução da política externa do...
Leia mais

Traficante é preso em pizzaria após fuga em Ponta Porã

Milton - 0
Um traficante de 26 anos foi preso na noite desta segunda-feira (13) após fugir da polícia e ser capturado dentro de uma pizzaria no...
Leia mais

© BOCA DO POVO NEWS | COMPROMISSO COM A VERDADE - Desenvolvido por TPS Automação e Tecnologia