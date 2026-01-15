Ex-nora de Lula é alvo de nova fase da Operação Coffee Break

Agentes da Polícia Federal realizaram nesta quinta-feira, 15, em São Paulo, a terceira fase da Operação Coffee Break, que apura desvios milionários na Educação por meio de licitações de material didático em prefeituras paulistas. Três mandados de busca e apreensão foram cumpridos, focando em pessoas e empresas suspeitas de envolvimento no esquema.

Entre os alvos da fase anterior estava Carla Ariane Trindade, ex-nora do presidente Lula, investigada por supostamente receber propina do empresário apontado como pivô do esquema. A operação, conduzida em conjunto com o Ministério Público, busca identificar a rede de corrupção e os responsáveis pelos desvios. Além de recuperar recursos públicos desviados. Fontes policiais informam que novas etapas da investigação podem ser deflagradas à medida que novas evidências surgem, mantendo o caso em constante desenvolvimento e repercussão nacional.