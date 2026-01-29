Ex-Inter e Palmeiras, Magrão se envolve em acidente com morte na BR-101

Um idoso de 75 anos morreu após ser atropelado na tarde da última sexta-feira na BR-101, em Maquiné, litoral norte do Rio Grande do Sul, pelo motorista Márcio Rodrigues, o Magrão, ex-jogador do Internacional, Palmeiras e Corinthians. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a vítima atravessava a rodovia em local sem sinalização, e Magrão, que trafegava dentro do limite de velocidade, tentou evitar a colisão, mas não conseguiu.

Ele prestou os primeiros-socorros, acionou a PRF e o SAMU, permaneceu no local e passou pelo teste do bafômetro, que deu negativo para álcool. Em comunicado, Magrão afirmou estar abalado, lamentou a morte e se solidarizou com a família da vítima, destacando que seu sofrimento não se compara à dor dos familiares. Natural de São Paulo, começou a carreira no São Caetano e se destacou no Palmeiras e no Internacional, conquistando bicampeonato gaúcho e Copa Sul-Americana.

Após encerrar a carreira em 2015, voltou como diretor esportivo do Inter entre 2023 e 2024 e hoje atua como comentarista. A PRF segue registrando detalhes do acidente, reforçando a importância de atenção de motoristas e pedestres em rodovias. Familiares da vítima receberam apoio da comunidade local, enquanto Magrão mantém silêncio público, aguardando o andamento das investigações.