quinta-feira, 29/01/2026

Ex-Inter e Palmeiras, Magrão se envolve em acidente com morte na BR-101

Ex-jogador presta solidariedade à família da vítima e passa teste do bafômetro

Milton
Publicado por Milton
Foto: Divulgação/PRF

Um idoso de 75 anos morreu após ser atropelado na tarde da última sexta-feira na BR-101, em Maquiné, litoral norte do Rio Grande do Sul, pelo motorista Márcio Rodrigues, o Magrão, ex-jogador do Internacional, Palmeiras e Corinthians. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a vítima atravessava a rodovia em local sem sinalização, e Magrão, que trafegava dentro do limite de velocidade, tentou evitar a colisão, mas não conseguiu.

Ele prestou os primeiros-socorros, acionou a PRF e o SAMU, permaneceu no local e passou pelo teste do bafômetro, que deu negativo para álcool. Em comunicado, Magrão afirmou estar abalado, lamentou a morte e se solidarizou com a família da vítima, destacando que seu sofrimento não se compara à dor dos familiares. Natural de São Paulo, começou a carreira no São Caetano e se destacou no Palmeiras e no Internacional, conquistando bicampeonato gaúcho e Copa Sul-Americana.

Após encerrar a carreira em 2015, voltou como diretor esportivo do Inter entre 2023 e 2024 e hoje atua como comentarista. A PRF segue registrando detalhes do acidente, reforçando a importância de atenção de motoristas e pedestres em rodovias. Familiares da vítima receberam apoio da comunidade local, enquanto Magrão mantém silêncio público, aguardando o andamento das investigações.

CATEGORIAS:
ESPORTE

Últimas Notícias

Mais notícias

Riedel viaja ao Rio para reunião sobre sistema elétrico

Milton - 0
O governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel (PP), vai ao Rio de Janeiro nesta quarta-feira (28) para participar de reunião sobre o...
Leia mais

Prefeitura abre processo seletivo para cadastro reserva de coveiro e pedreiro

ANELISE PEREIRA - 0
A Prefeitura Municipal de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Administração e Inovação, publicou em Diogrande de n. 8.201 dessa sexta-feira (23),...
Leia mais

Homem morre em colisão na MS-040

Milton - 0
Um acidente fatal na tarde de quarta-feira (28) na rodovia MS-040 terminou com a morte de Rodrigo Cavalcante Araújo (42) após o Chevrolet Spin...
Leia mais

SONORA: 2º Open de vôlei de areia movimenta Balneário Pôr do Sol.

ANELISE PEREIRA - 0
O Balneário Pôr do Sol, em Sonora, foi palco de esporte, integração e lazer durante a realização do 2º Open de Vôlei de Areia, ocorrido no...
Leia mais

© BOCA DO POVO NEWS | COMPROMISSO COM A VERDADE - Desenvolvido por TPS Automação e Tecnologia