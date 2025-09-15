Estelionatário é preso em Corumbá com dispositivos para golpes bancários

Na manhã de domingo (14), a Polícia Civil de Corumbá, com apoio da Delegacia de Ladário, prendeu em flagrante um homem suspeito de integrar uma quadrilha especializada em estelionatos contra clientes bancários. A ação ocorreu após o GARRAS enviar imagens em tempo real da agência da Caixa Econômica Federal, onde o suspeito foi visto abordando vítimas.

Durante a abordagem, os policiais encontraram dispositivos conhecidos como “chupa-cabra”, usados para reter cartões em caixas eletrônicos, além de dinheiro e um cartão da vítima. No hotel onde o homem estava hospedado, foram apreendidos mais aparelhos, máquinas de cartão e adesivos falsos com números de suposto suporte técnico, usados para enganar clientes.

O modus operandi consistia em prender o cartão da vítima no caixa, oferecer ajuda e induzir a vítima a ligar para um falso suporte, facilitando o uso ilegal do cartão. A vítima reconheceu o suspeito na delegacia. As investigações continuam para desarticular toda a organização.