Estado amplia parceria com Hospital Nosso Lar para reforçar atenção à saúde mental em Campo Grande

Em resposta à crescente demanda por atendimentos em saúde mental, o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul ampliou os repasses financeiros ao Hospital Nosso Lar, em Campo Grande, por meio de novo convênio firmado entre os entes federativos.

A medida reforça o compromisso da SES (Secretaria de Estado de Saúde) com a garantia de assistência psiquiátrica qualificada à população.

Com o novo aporte estadual, o valor mensal destinado ao convênio passou para R$ 369,4 mil, representando um acréscimo de R$ 74 mil em relação ao montante anterior.

O investimento total do Estado soma R$ 4,4 milhões ao longo de 12 meses, como parte de um esforço conjunto que envolve a Prefeitura de Campo Grande e o Governo Federal. Juntos, os três entes garantirão o funcionamento da unidade com um total de R$ 6,3 milhões por ano.

O Hospital Nosso Lar, mantido pelo Centro Espírita Discípulo de Jesus, é referência em atendimento psiquiátrico na região e funciona com base em um convênio, firmado originalmente entre o Município de Campo Grande, com interveniência da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde com participação da SES.

Em abril deste ano, a SES renovou o compromisso por meio de termo aditivo com prorrogação da vigência para garantir a continuidade dos repasses financeiros estaduais.

“Compreendemos a importância de fortalecer o cuidado com a saúde mental, uma das grandes demandas do pós-pandemia. O Estado tem sido um parceiro fundamental na construção de soluções para a saúde mental em Mato Grosso do Sul, com foco na valorização da vida, no acolhimento e no tratamento humanizado”, afirma a Superintendente de Atenção à Saúde da SES, Angélica Cristina Segatto Congro.