Esporte e solidariedade se unem em evento na Capital

Solidariedade e esporte: um movimento que transforma vidas

Milton
Publicado por Milton
Foto: Divulgação

“Patas em Jogo” mobiliza Campo Grande em causa animal

Nos próximos finais de semana, Campo Grande recebe o evento “Patas em Jogo”, que combina esportes e solidariedade em prol de cães e gatos abandonados. Marcado para os dias 11 e 18 de abril, o evento será realizado das 8h às 19h no Sindicato dos Bancários, reunindo atletas, famílias e voluntários em uma corrente de apoio à causa animal.

A iniciativa visa arrecadar recursos para instituições e protetores independentes da cidade, garantindo alimentação, tratamentos veterinários e acolhimento a animais em vulnerabilidade. Além das competições esportivas, o público terá shows, bazar solidário, ativações comerciais e opções de alimentação, fortalecendo o caráter familiar da ação. O ingresso custa R$ 20 ou a doação de 1 kg de ração, garantindo acesso ao evento e contribuindo diretamente com os protetores.

Mariana, organizadora, destaca que o projeto é uma resposta concreta à realidade do abandono animal, promovendo impacto social positivo. O “Patas em Jogo” reforça a importância da empatia e responsabilidade coletiva, incentivando a comunidade a se engajar de forma prática e afetiva.

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