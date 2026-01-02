sábado, 3/01/2026

Endrick treina pela primeira vez com o Lyon

Milton
Milton
Foto: Divulgação/Lyon

Endrick participou do seu primeiro treino com o Lyon nesta sexta-feira, véspera do duelo contra o Monaco pela 17ª rodada da Ligue 1. O jovem atacante de 19 anos foi apresentado oficialmente e conheceu as instalações do clube francês. O empréstimo do brasileiro pelo Real Madrid tem duração de seis meses, sem opção de compra, e custou cerca de 1 milhão de euros.

O Lyon ficará responsável por metade do salário de Endrick, que vestirá a camisa 9. Na temporada passada, o atacante marcou sete gols em 37 jogos pelo Real, a maioria atuando como reserva. O anúncio do empréstimo gerou recorde de visualizações no Instagram do clube. Endrick espera agora se firmar como titular e mostrar seu potencial na França. Xabi Alonso não havia dado muitas chances ao ex-palmeirense, que busca novo recomeço no futebol europeu. O brasileiro promete intensidade nos treinos e dedicação máxima nos próximos jogos do Lyon.

