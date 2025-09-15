Empresário Gabriel Farrel morre em salto de paraquedas no Rio

O empresário Gabriel Farrel, fundador da rede de pizzarias Borda & Lenha, morreu no domingo (14) após um acidente com paraquedas na Praia da Reserva, na zona oeste do Rio de Janeiro. Segundo informações da Polícia Civil, a 16ª DP (Barra da Tijuca) investiga o caso, após o equipamento não abrir corretamente durante o salto.

Apaixonado por esportes radicais, Farrel era ativo nas redes sociais, onde compartilhava vídeos de saltos e outras aventuras. Sua última postagem envolvia justamente um salto de paraquedas, prática que realizava com frequência.

Empreendedor desde jovem, Farrel abandonou a faculdade de engenharia para fundar a Borda & Lenha, especializada em pizzas assadas em forno a lenha e voltada para o delivery. O negócio cresceu e se tornou uma franquia. Em 2020, ele participou do programa Shark Tank Brasil, onde garantiu investimento para expandir a rede.