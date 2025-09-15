terça-feira, 16/09/2025

Empresário Gabriel Farrel morre em salto de paraquedas no Rio

Gabriel Farrel, conhecido por empreender no ramo de pizzarias e por sua paixão por esportes radicais, teve morte confirmada após falha no paraquedas durante salto na Praia da Reserva, no Rio de Janeiro.

Milton
Publicado por Milton
Foto: Arquivo pessoal

O empresário Gabriel Farrel, fundador da rede de pizzarias Borda & Lenha, morreu no domingo (14) após um acidente com paraquedas na Praia da Reserva, na zona oeste do Rio de Janeiro. Segundo informações da Polícia Civil, a 16ª DP (Barra da Tijuca) investiga o caso, após o equipamento não abrir corretamente durante o salto.

Apaixonado por esportes radicais, Farrel era ativo nas redes sociais, onde compartilhava vídeos de saltos e outras aventuras. Sua última postagem envolvia justamente um salto de paraquedas, prática que realizava com frequência.

Empreendedor desde jovem, Farrel abandonou a faculdade de engenharia para fundar a Borda & Lenha, especializada em pizzas assadas em forno a lenha e voltada para o delivery. O negócio cresceu e se tornou uma franquia. Em 2020, ele participou do programa Shark Tank Brasil, onde garantiu investimento para expandir a rede.

CATEGORIAS:
DESTAQUE

Últimas Notícias

Mais notícias

DOF encontra maconha escondida em fornos industriais no MS

Milton - 0
Policiais do DOF apreenderam na quarta-feira (10), na zona rural de Amambai, mais de 1,4 tonelada de drogas escondidas em fornos industriais transportados por...
Leia mais

Vereador Dr. Jamal reforça solicitações em prol da segurança e bem-estar da população

ANELISE PEREIRA - 0
O Vereador Dr. Jamal Salem protocolou novas solicitações junto ao Executivo Municipal, reafirmando seu compromisso com a melhoria da infraestrutura urbana e a qualidade...
Leia mais

ACP promove aulão preparatório para processo seletivo da SEMED

ANELISE PEREIRA - 0
Em apoio aos profissionais da educação, a ACP (Sindicato Campo-grandense dos Profissionais da Educação Pública) realizará uma série de Aulões Preparatórios exclusivo para filiados, com...
Leia mais

Ronilço Guerreiro destaca importância de convênio entre prefeitura e fecomércio para revitalização do Horto Florestal

ANELISE PEREIRA - 0
O Sistema Comércio, formado pela Fecomércio-MS, Sesc e Senac, assinou nesta semana convênio com a Prefeitura de Campo Grande para assumir a administração e...
Leia mais

© BOCA DO POVO NEWS | COMPROMISSO COM A VERDADE - Desenvolvido por TPS Automação e Tecnologia