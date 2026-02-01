domingo, 1/02/2026

Empresário analisa eleições de 2026 em MS

Comunicação estratégica é apontada como diferencial competitivo

Especialista destaca fundamentos para campanhas vitoriosas no Estado

Com a proximidade das Eleições de 2026, o cenário político de Mato Grosso do Sul começa a ganhar tração nos bastidores, com atenção crescente à estratégia de comunicação e ao relacionamento com o eleitor. Para o empresário Henrique Gomes, especialista em campanhas eleitorais e comunicação estratégica, o êxito nas urnas dependerá menos da notoriedade prévia e mais de planejamento, leitura de cenário e uso qualificado do marketing político.

Com atuação na comunicação de três prefeitos e diversos vereadores em Campo Grande e no interior do Estado, Gomes avalia que o audiovisual profissional, aliado a uma presença digital consistente, será decisivo para construir narrativa, autoridade e confiança. Segundo ele, campanhas eficazes exigem posicionamento claro do candidato, comunicação humanizada e coerente, organização nas redes sociais e domínio do timing político. O especialista observa que publicar sem estratégia compromete a imagem e que saber quando se posicionar ou silenciar tornou-se um diferencial.

Na avaliação do empresário, candidaturas que ignorarem esses pilares tendem a perder competitividade, mesmo com experiência política. “O eleitor está mais atento, crítico e conectado”, afirma. Com mudanças no comportamento do público e avanço tecnológico, a disputa de 2026 deve ser mais acirrada. Nesse contexto, quem estrutura a comunicação desde agora, avalia Gomes, larga em vantagem no Estado.

