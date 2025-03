Em reunião no Dnit, Deputado Hashioka e prefeito de Ivinhema solicitam melhorias na BR-376

Para discutir melhorias na rodovia BR-376, o deputado estadual Roberto Hashioka (União Brasil), acompanhado do prefeito de Ivinhema, Juliano Ferro, e dos vereadores Gersinho e Claudião, todos do PSDB, reuniu-se com o superintendente regional do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit/MS), Euro Nunes Varanis Junior. O encontro foi realizado na sede do órgão na manhã desta quinta-feira, 20.



Dentre as demandas apresentadas, Hashioka destacou o trecho da BR-376 próximo ao perímetro urbano do distrito de Amandina, pertencente a Ivinhema, na altura do KM 143, que necessita da instalação de redutores de velocidade. “Esse trecho está desprotegido. Seu VDM [Volume Diário Médio das Rodovias] é de 3,5, quase quatro mil veículos dia, o que coloca em risco a segurança dos usuários e também dos alunos das escolas no entorno. Falta dispositivo para assegurar a redução da velocidade dos veículos que por ali transitam”, explicou.



Outra questão discutida foi a pavimentação das ruas que acessam a BR-376 na margem esquerda de quem vem de Ivinhema, próximo à Casa Colonial. “O superintendente Euro solicitou ao prefeito Juliano que encaminhe o projeto dessa obra, pois ele entende que será possível a viabilização dessa pavimentação”, informou o parlamentar.



Também foram solicitados pelo parlamentar, dispositivos de redução de velocidade, na entrada do Distrito Industrial em Nova Andradina e no cruzamento da vicinal municipal, no Bairro Escolinha. Ao final da reunião, Hashioka, o prefeito e os vereadores receberam a notícia de que o Dnit está realizando estudos lançar edital de elaboração projeto para construção dos acostamentos de ambos os lados da rodovia, no perímetro entre Nova Andradina até Deodápolis, passando por Ivinhema, em uma extensão de 93 km. Essa foi uma demanda solicitada anteriormente por Hashioka.



“Na minha avaliação e do prefeito, foram notícias muito boas para a nossa região e ficamos muito felizes com o atendimento que recebemos aqui do Dnit, na figura do grande engenheiro Euro Nunes Varanis, nosso amigo, nosso companheiro, com quem eu tive a oportunidade de trabalhar no passado”, agradeceu o deputado.