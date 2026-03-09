terça-feira, 10/03/2026

Em evento da Associação Nipo de Dois Irmãos, Hashioka destaca legado de Sérgio Sakuma e celebra Dia da Mulher

ANELISE PEREIRA
Publicado por ANELISE PEREIRA

O deputado estadual Roberto Hashioka (União Brasil) participou no domingo, 8, do tradicional almoço com churrasco promovido pela Associação Nipo de Dois Irmãos do Buriti, reunindo membros da colônia japonesa, autoridades e moradores da região em um momento de confraternização e reconhecimento de importantes lideranças da comunidade.

Durante o evento, foi realizada uma homenagem ao senhor Sérgio Massanori Sakuma, idealizador do encontro e figura muito respeitada pela colônia japonesa local, que faleceu recentemente. Sakuma foi lembrado por sua dedicação em fortalecer os laços comunitários e por incentivar a realização de atividades que valorizassem a cultura japonesa e a convivência entre as famílias.

Reconhecido pelo espírito agregador e pela contribuição para o desenvolvimento local, Sérgio Sakuma teve papel importante na promoção de eventos e iniciativas que ajudaram a manter viva a tradição da colônia japonesa em Mato Grosso do Sul, além de colaborar para a movimentação econômica e social de Dois Irmãos do Buriti. Ao prestar sua homenagem, o deputado destacou o legado deixado pelo líder comunitário. “Só temos a agradecer pela luta e pelo empenho durante sua vida”, afirmou Hashioka.

O almoço também marcou as comemorações pelo Dia Internacional da Mulher, celebrando a participação feminina na sociedade e na construção de comunidades mais justas. Em sua fala, o parlamentar ressaltou o papel fundamental das mulheres no desenvolvimento do país.

“O nosso reconhecimento pela força, pela dedicação, pela responsabilidade e pela sensibilidade que as mulheres possuem em participar ativamente do desenvolvimento do nosso país, do nosso estado e dos nossos municípios, buscando sempre fazer justiça social. Parabéns a vocês. Nós temos que nos manter firmes na luta pela igualdade, pelos direitos, pelo reconhecimento de todas vocês”, declarou.
Durante o discurso, Hashioka também citou uma frase do escritor francês Victor Hugo, que, segundo ele, expressa de forma sensível o papel da mulher na sociedade: “O homem é a águia que voa. A mulher é o rouxinol que canta. Voar é dominar o espaço. Cantar é conquistar a alma”, parafraseou o deputado.

Parlamentar com forte atuação municipalista, Roberto Hashioka destacou ainda a importância de apoiar iniciativas comunitárias e culturais como as promovidas pela Associação Nipo. Ele reafirmou seu compromisso em trabalhar pelo desenvolvimento dos municípios de Mato Grosso do Sul, buscando investimentos, infraestrutura e políticas públicas que contribuam para o crescimento econômico e social das cidades.

A participação no evento reforça a proximidade do deputado com as comunidades do interior e seu reconhecimento ao papel das entidades que ajudam a preservar tradições culturais e fortalecer o desenvolvimento regional.

CATEGORIAS:
POLÍTICA

Últimas Notícias

Mais notícias

Marquito segue em estado grave na UTI após acidente de moto

Milton - 0
O humorista Marco Antonio Ricciardelli, conhecido como Marquito, segue internado em estado grave na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Nipo-Brasileiro, na Zona...
Leia mais

Perseguição na MS-164 termina em grande apreensão de drogas

Milton - 0
Uma ação do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR) da Polícia Militar Rodoviária resultou na apreensão de 867 quilos de maconha, avaliados em R$ 1,7 milhão,...
Leia mais

Professor Juari intermedeia negociações entre Executivo e assistentes de educação

Milton - 0
Reunião articulada pelo parlamentar define cronograma de avanços e novas diretrizes para a categoria Na última quarta-feira (04), a Câmara Municipal de Campo Grande sediou...
Leia mais

Pastor morre em motel após passar mal durante encontro em Minas Gerais

Milton - 0
Esposa reconheceu o corpo de Moisés Galdino no local; acompanhante fugiu antes da chegada da polícia O pastor evangélico Moisés Galdino, de 53 anos, faleceu...
Leia mais

© BOCA DO POVO NEWS | COMPROMISSO COM A VERDADE - Desenvolvido por TPS Automação e Tecnologia