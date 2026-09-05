Em Dourados, Carlos Bernardo reúne lideranças de MS e recebe apoio a projeto para a Câmara Federal

Encontro reuniu representantes de diferentes regiões do Estado; saúde, educação, desenvolvimento do interior, agro e geração de oportunidades estiveram entre os principais temas apresentados pelo candidato

DOURADOS – O candidato a deputado federal Carlos Bernardo se reuniu, em Dourados, com lideranças políticas de diferentes regiões de Mato Grosso do Sul para apresentar propostas que pretende defender. Durante o encontro, Bernardo recebeu manifestações de apoio e discutiu demandas dos municípios.

O presidente da Câmara Municipal de Ivinhema, vereador Bira, que cumpre o segundo mandato, participou da reunião e apontou saúde e educação como duas das principais razões para apoiar Carlos Bernardo.

“Sou um defensor da área da saúde e encontrei no Carlos Bernardo alguém que também tem esse compromisso. Na educação, a gente conhece o trabalho que ele vem desenvolvendo e sabe o quanto pode contribuir”, afirmou Bira.

As prioridades citadas pelo vereador estão diretamente relacionadas a propostas apresentadas por Bernardo para a futura atuação parlamentar. Na saúde, o plano prevê fortalecer a atenção básica e a prevenção, interiorizar serviços especializados e ampliar o uso da telessaúde, permitindo que moradores do interior tenham acesso a atendimento e especialistas sem precisar percorrer grandes distâncias.

Na educação, as propostas passam pela ampliação do ensino técnico integrado ao ensino médio, pela aproximação da formação profissional das vocações econômicas de cada região e pela expansão do ensino superior para o interior do Estado. O projeto também defende a formação de profissionais em áreas estratégicas para ampliar os serviços disponíveis fora dos grandes centros.

Carlos Bernardo lembrou que conhece de perto o Vale do Ivinhema e reforçou que pretende construir uma representação voltada às necessidades dos municípios da região.

“Eu morei muitos anos no Vale do Ivinhema, em Nova Andradina, e conheço aquela região. Tenho um carinho especial por Ivinhema, Nova Andradina, Angélica, Novo Horizonte do Sul, Naviraí, Batayporã e Taquarussu. Quero representar essa região porque conheço as necessidades daquele povo”, disse.

Vander destaca trajetória e capacidade de unir desenvolvimento econômico e políticas sociais

O candidato ao Senado Vander Loubet também participou do encontro e destacou a trajetória empresarial de Carlos Bernardo como um dos fatores que motivaram seu apoio.

Para Vander, a experiência de Bernardo pode contribuir para uma atuação parlamentar capaz de dialogar tanto com quem produz quanto com a população que depende diretamente das políticas públicas.

“O Carlos é uma pessoa que tem que ser uma referência. É alguém que saiu de baixo e conquistou o espaço que conquistou. Ele venceu na vida privada e agora quer dedicar um tempo da vida dele à vida pública”, declarou.

Segundo Vander, essa trajetória pode resultar em uma atuação que concilie desenvolvimento econômico e proteção social.

“Não tenho dúvida de que, como deputado federal, ele vai pensar na legislação que o empresário precisa, vai atender o agro, mas ao mesmo tempo vai olhar para as pessoas mais simples, que precisam da mão do Estado. Esse é o Carlos”, afirmou.

Entre as propostas do candidato a deputado federal estão o fortalecimento da agroindústria regional, incentivo a cooperativas e associações produtivas, valorização dos produtores e industrialização do interior para que uma parcela maior da riqueza produzida no Estado também permaneça nos municípios.

O projeto de Bernardo defende que Mato Grosso do Sul avance além da produção de matérias-primas, estimulando indústrias próximas às regiões produtoras, formação profissional e investimentos capazes de ampliar a geração de empregos. O planejamento também inclui ações voltadas à agricultura familiar e ao pequeno e médio produtor.

Apoio regional

Para Bernardo, a presença de representantes de diferentes municípios reforça uma das ideias centrais de sua candidatura: construir uma atuação federal conectada às demandas locais e reduzir a distância entre Brasília e os municípios do interior.

O programa apresentado pelo candidato reúne propostas que vão da saúde e educação à infraestrutura, agro, industrialização e geração de empregos. Entre elas também estão a melhoria da logística da produção e a defesa da Rota Bioceânica como instrumento de integração e desenvolvimento, com investimentos capazes de fazer com que o corredor internacional gere negócios, indústria e empregos dentro de Mato Grosso do Sul, antes mesmo de atravessar a fronteira.

Ao receber os apoios em Dourados, Carlos Bernardo afirmou que pretende transformar o diálogo com as lideranças municipais em uma agenda permanente de trabalho caso seja eleito.

“Eu sei das necessidades de quem vive no interior e quero representar essas regiões. Saúde, educação, agro, trabalho e desenvolvimento precisam chegar aos municípios. É esse compromisso que estamos construindo”, resumiu.