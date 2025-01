Em cerimônia de posse, Governo e MP reforçam importância do diálogo para avanços no atendimento à população

Com destaque na continuidade da construção de soluções em conjunto, tomaram posse na noite de quinta-feira (30) em Campo Grande, a Diretoria Executiva e o Conselho Fiscal da Associação Sul-Mato-Grossense dos Membros do Ministério Público (ASMMP).

O governador Eduardo Riedel acompanhou a cerimônia e falou sobre união durante o discurso. “Os desafios são enormes para os Poderes como um todo, cada um dentro da sua responsabilidade. Não se constrói nada da noite para o dia. Com política pública é uma permanente inovação. Exige da gente uma equipe muito determinada e diálogo entre os Poderes e instituições. Se cada um se encastelar na sua verdade, no seu conhecimento nós vamos perder uma grande oportunidade de caminhar de maneira mas célere”, ressaltou.

À frente do Conselho Fiscal pelos próximos dois anos, estará Filomena Aparecida Depolito Fluminham e o promotor de justiça Fabrício Secafen Mingati continuará no cargo de presidente da Associação, assim como a maioria dos integrantes da atual diretoria.

“Tudo que foi construído e entregue por nossa gestão foi com muito diálogo e interlocução, não só internamente, mas principalmente com os Poderes constituídos. Demais associações de classe e inúmeros parceiros. E aqui é preciso ressaltar a importância do governo do Estado, em especial o governador Eduardo Riedel que sempre se mostrou atento e sensível às causas e demandas do nosso Ministério Público”, disse o presidente reeleito da ASMMP.

O procurador-geral de justiça Romão Ávila Milhan Junior reforçou a importância da busca por consenso. “Nós temos no âmbito do Estado de Mato Grosso do Sul uma parceira constante com todas as instituições para ver o nosso estado crescer, desenvolver. Isso é feito com a iniciativa privada e com todos os Poderes, em especial com o executivo”, destacou.

Parceria – Governo Estadual e Ministério Público implantaram há dois anos, o Sistema Integrado Informações e Notificação de Busca Ativa Escolar. Juntos, fazem um monitoramento de estudantes em risco de abandono ou de descontinuidade dos estudos para atuação preventiva e/ou corretiva em respeito aos direitos e garantias legais assegurados às crianças e aos adolescentes.

Investimentos – Com recursos estaduais, ao todo R$ 60 milhões, foi anunciada em novembro de 2022, a construção do complexo de 23 mil m² da Procuradoria-Geral de Justiça no Parque dos Poderes.