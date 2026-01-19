terça-feira, 20/01/2026

Elon Musk Ruma aos US$ 800 Bilhões

Valorização da xAI Holdings impulsiona fortuna do empresário

Foto: Montagem/EXAME/Wikimedia Commons

Elon Musk está prestes a alcançar um marco histórico ao se aproximar de US$ 800 bilhões de patrimônio, impulsionado pela valorização da xAI Holdings para US$ 250 bilhões, após aporte de investidores privados que acrescentou cerca de US$ 62 bilhões à sua fortuna, elevando seu total estimado a US$ 780 bilhões. Segundo a Forbes, a participação de 49% de Musk na empresa agora vale US$ 122 bilhões, reforçando sua liderança isolada como a pessoa mais rica do mundo.

Outros bilionários também lucraram com a valorização, incluindo o príncipe Alwaleed Bin Talal Alsaud, Jack Dorsey e Larry Ellison. Entretanto, a xAI enfrenta desafios financeiros e controvérsias, gastando US$ 7,8 bilhões nos primeiros nove meses de 2024 e recebendo críticas pelo chatbot Grok, que criou imagens não consentidas. Em resposta, a empresa implementou restrições e medidas de segurança, limitando a edição de imagens a contas pagas e aumentando a responsabilização dos usuários. Apesar disso, a valorização rápida da xAI demonstra a força da inteligência artificial como motor de crescimento de patrimônio. Investidores e analistas acompanham de perto os próximos passos da companhia, atentos aos riscos e oportunidades.

A corrida global por tecnologia e IA continua, reforçando o impacto de Musk no cenário econômico e social internacional. O empresário segue equilibrando fortuna, inovação e polêmica, consolidando seu legado como um dos líderes mais influentes da história da tecnologia.

