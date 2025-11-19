quarta-feira, 19/11/2025

ECONECT, startup de Coxim, é selecionada para o Módulo de Tração do BNDES Garagem

Milton
Publicado por Milton

A inovação pública brasileira acaba de ganhar um novo símbolo de transformação. A Econect Soluções Tecnológicas, criada no interior de Mato Grosso do Sul pelo empreendedor Eduardo Feitosa, foi selecionada para o Módulo de Tração do BNDES Garagem, programa de aceleração de maior relevância do país.

A startup é a única representante do Mato Grosso do Sul escolhida nesta etapa, ao lado de iniciativas consolidadas de São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte.

Uma solução nascida onde o problema existe

A história da Econect começou com a vivência prática de Eduardo Feitosa dentro do setor público. Ele acompanhou por anos a rotina de servidores responsáveis por licitações, convivendo com editais complexos, prazos apertados e a crescente complexidade legal intensificada pela Lei 14.133/2021.

Em vez de buscar inspirações em coworkings de grandes centros, Eduardo decidiu criar a solução no próprio ambiente onde os gargalos acontecem: pequenos municípios com equipes reduzidas e grande demanda.

Dessa experiência nasceu a plataforma da Econect, baseada em inteligência artificial capaz de:

  • interpretar documentos e legislações;
  • identificar inconsistências e erros comuns;
  • sugerir ajustes técnicos;
  • padronizar processos;
  • melhorar a segurança e previsibilidade das compras públicas.

A tecnologia já está presente em órgãos de diferentes estados, demonstrando eficiência e impacto real.

Reconhecimento nacional: por que a Econect chamou a atenção do BNDES

Segundo analistas do programa, a startup se destaca por unir três pilares incomuns no setor:

  1. Profunda solidez jurídica
  2. Tecnologia própria desenvolvida internamente
  3. Compreensão prática da rotina administrativa dos municípios

Essa combinação levou a Econect a avançar para o Módulo de Tração, etapa dedicada a empresas com produto validado e tração consolidada. Nesta fase, as startups recebem mentoria intensiva, conexões estratégicas e apoio para expansão nacional.

Uma trajetória improvável que inspira o país

A presença da Econect no programa do BNDES Garagem representa um marco para o Mato Grosso do Sul. Mais que reconhecimento, é um símbolo de que a inovação pública brasileira não depende da geografia — pode nascer em qualquer lugar onde existam pessoas dispostas a resolver problemas complexos.

“Criar a Econect no interior do Estado reforça que tecnologia e impacto social não precisam estar restritos aos grandes centros”, afirma Eduardo Feitosa, fundador da startup.

Com a entrada na nova fase do programa, a empresa inicia um novo capítulo rumo à expansão nacional. E o país, atento à modernização das compras públicas e à busca por eficiência, acompanha de perto.

CATEGORIAS:
GERAL

