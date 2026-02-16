terça-feira, 17/02/2026

Dupla é presa em Dourados por furtos de motos

Foto: Polícia Civil

A Polícia Civil de Dourados-MS, por meio da Seção de Investigações Gerais e do Núcleo Regional de Inteligência (SIG/NRI), prendeu em flagrante dois homens apontados como autores de uma série de furtos de motocicletas na cidade. A investigação já vinha sendo conduzida há semanas, com monitoramento dos suspeitos que atuavam em diversos bairros.

Na noite do dia 12, os criminosos subtraíram uma motocicleta no estacionamento de um supermercado no Bairro Flórida. A equipe policial realizou diligências imediatas e conseguiu localizar a dupla ainda com o veículo na manhã seguinte. Os homens foram conduzidos à delegacia, onde foram autuados por furto qualificado. A ação demonstra eficiência e rapidez na resposta a crimes contra o patrimônio. Segundo a polícia, outras investigações podem resultar em prisões adicionais relacionadas à quadrilha. A população foi orientada a denunciar suspeitos por meio do disque-denúncia.

A polícia reforça que continuará monitorando áreas críticas da cidade. A recuperação dos veículos reforça a importância da atuação preventiva e da inteligência policial.

