Dr. Victor Rocha convida Ministra Simone Tebet para conhecer Casa Rosa

Na terça-feira (18), a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, esteve na Câmara Municipal de Campo Grande para discutir projetos estratégicos para a cidade e os impactos da Rota Bioceânica. Durante o encontro, o vereador e médico Dr. Victor Rocha aproveitou a ocasião para convidar a ministra a conhecer o Projeto Casa Rosa, que é referência nacional no atendimento gratuito e humanizado a mulheres no diagnóstico e tratamento do câncer de mama.

Idealizado por Dr. Victor Rocha, o Projeto Casa Rosa completou três anos e já realizou quase 9 mil atendimentos, diagnosticando 175 casos de câncer de mama pelo SUS. A iniciativa foi criada para zerar filas de consultas, exames, punções e biópsias, oferecendo um atendimento ágil e de qualidade às mulheres de Campo Grande. Agora, o projeto busca expandir suas ações para incluir também homens, crianças e adolescentes.

“A visita da ministra Simone Tebet à Câmara foi uma grande oportunidade para reforçarmos a importância de fortalecer políticas públicas voltadas à saúde da mulher. Convidá-la a conhecer o Casa Rosa é uma maneira de mostrar como esse projeto tem transformado vidas e pode ser ampliado com o apoio do governo federal”, afirmou Dr. Victor Rocha.

Durante sua visita à Câmara, a ministra Simone Tebet destacou o papel dos vereadores na busca por recursos federais para o desenvolvimento de Campo Grande. Segundo ela, a parceria entre o Legislativo municipal e o governo federal é essencial para garantir investimentos que tragam benefícios diretos à população.

“A minha missão, como sul-mato-grossense, é garantir que os recursos federais cheguem onde são necessários. A Câmara tem um papel fundamental nesse processo, ajudando a viabilizar esses investimentos rapidamente para melhorar a vida das pessoas”, declarou a ministra.

Com o apoio de autoridades e o fortalecimento de parcerias, o Projeto Casa Rosa segue ampliando suas ações e contribuindo para a melhoria da saúde pública no município.