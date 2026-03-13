Dr. Victor Rocha confirma participação da Casa Rosa no Mutirão Todos em Ação 2026

O vereador Dr. Victor Rocha, médico mastologista e voluntário da Casa Rosa, confirmou a participação da instituição na primeira edição de 2026 do Mutirão Todos em Ação, iniciativa da Prefeitura de Campo Grande que leva serviços essenciais gratuitos à população.

A ação será realizada no dia 21 de março, das 8h às 13h, na Escola Municipal Padre Thomaz Ghirardelli, localizada no Parque do Lageado, na região do Anhanduizinho.

Durante o lançamento do calendário de mutirões, Dr. Victor Rocha convidou a população a participar do evento e destacou que a Casa Rosa estará presente levando atendimento e orientação em saúde.

“Você é o nosso convidado dia 21 de março na Escola Thomaz Ghirardelli. Estaremos lá no Mutirão Todos em Ação com vários serviços para a comunidade, das oito às treze horas. A Casa Rosa também estará presente para realizar atendimento tanto da saúde do homem quanto da saúde da mulher”, afirmou.

Segundo o médico, a participação da Casa Rosa nos mutirões é fundamental porque, em edições anteriores, casos de câncer já foram identificados durante os atendimentos, permitindo o encaminhamento rápido para diagnóstico e tratamento especializado.

“Nos mutirões já conseguimos identificar casos de câncer que talvez demorassem muito mais para serem descobertos. Por isso a presença da Casa Rosa é tão importante: ampliamos o acesso ao atendimento especializado e aumentamos as chances de diagnóstico precoce”, destacou.

Durante o lançamento da edição 2026, a prefeita Adriane Lopes também ressaltou a importância da parceria com a Casa Rosa.

“Agradeço aqui ao doutor Victor Rocha com a Casa Rosa, que faz parte desse projeto também e tem sido resolutivo para Campo Grande”, afirmou.

O presidente da Câmara Municipal de Campo Grande, Epaminondas Neto (Papy), também destacou o impacto social do trabalho realizado pelo médico e pela instituição.

“O doutor Victor Rocha tem feito um trabalho importante de atendimento às mulheres com a Casa Rosa. Vira um verdadeiro consultório médico dentro das escolas com o trabalho realizado”, pontuou.

Mutirão Todos em Ação: Criado em 2022, o Mutirão Todos em Ação oferece hoje mais de 300 serviços gratuitos à população, e já ultrapassou a marca de 980 mil atendimentos realizados, consolidando-se como um

importante programa de inclusão social em Campo Grande.

Ao longo de 2026, estão previstas oito edições do mutirão, contemplando todas as regiões urbanas da capital e também o distrito de Anhanduí.