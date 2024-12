Dr. Victor Rocha Conclui Mandato com Avanços na Saúde e 100 Leis Aprovadas

O vereador Dr. Victor Rocha encerra seu primeiro mandato com um legado de conquistas significativas para a população de Campo Grande, destacando-se pela luta incansável por uma saúde pública de qualidade e o compromisso com a missão de salvar vidas.

Médico mastologista com mais de 20 anos de experiência, Dr. Victor Rocha consolidou seu trabalho com ações voltadas à saúde pública, assistência social, proteção animal e qualidade de vida.

Durante os quatro anos de mandato, Dr. Victor Rocha foi autor ou coautor de mais de 100 projetos que se tornaram leis na Capital, impactando positivamente diversas áreas. Entre os destaques estão:

• Programa Saúde para Todos – Lei que institui mutirões de saúde para zerar filas de espera por consultas, exames e cirurgias, oferecendo agilidade e acesso digno aos serviços de saúde.

• Lei Municipal de Saúde Mental – Política voltada à prevenção, diagnóstico e tratamento das doenças mentais, com o fortalecimento da rede de apoio.

• Lei da Água Potável – Garante que cada pessoa possa levar sua garrafa de água potável em eventos públicos de Campo Grande, promovendo acessibilidade e saúde.

• Lei da Proibição do Uso de Chicote – Uma importante conquista para a proteção animal, ao proibir o uso de chicotes e outros instrumentos de açoite em veículos de tração.

Além disso, está em fase de sanção o Projeto de Lei que cria o Programa de Navegação de Paciente para pessoas diagnosticadas com câncer de mama (neoplasia maligna). A iniciativa prevê um sistema de suporte integral que agiliza o diagnóstico, o início do tratamento e reduz as barreiras enfrentadas durante o processo de cuidado.

Investimento Direto na Saúde e Assistência Social Com o objetivo de fortalecer instituições que atuam na área da saúde pública e da assistência social, Dr. Victor Rocha destinou, por meio de emendas impositivas e do Fundo de Investimentos Sociais (FIS), mais de R$ 1,6 milhão. Esses recursos garantiram melhorias no atendimento oferecido por entidades que cuidam das pessoas mais vulneráveis, promovendo o acesso à saúde de forma digna e eficiente.

Projetos que Transformaram a Saúde Pública O legado de Dr. Victor Rocha inclui ainda o Projeto Casa Rosa, referência nacional ao zerar filas de consultas, exames, punções e biópsias de mama pelo SUS, com mais de 8 mil atendimentos realizados, entre pacientes da capital e do interior do Estado, e 166 diagnósticos confirmados de câncer de mama.

Inspirado pelo sucesso, o vereador lança a Casa Azul, voltada à saúde do homem para prevenção e diagnóstico precoce do câncer de próstata. Também irá ampliar sua atuação com projetos específicos para a saúde infanto-juvenil e para os idosos, garantindo acesso integral ao cuidado preventivo e especializado.

Reeleição e Compromisso Renovado Com um trabalho reconhecido pela população, Dr. Victor Rocha foi reeleito com 5.355 votos, reforçando o compromisso com os campo-grandenses e sul-mato-grossenses. Seu slogan, “Nossa Missão é Salvar Vidas e a Defensa de uma Saúde Pública de Qualidade”, resume sua atuação transparente, participativa e eficiente.

“Encerramos este primeiro mandato com o sentimento de dever cumprido. Investimos na saúde pública, fortalecemos a assistência social e levamos dignidade a quem mais precisa. Vamos continuar trabalhando com a mesma dedicação e compromisso no segundo mandato, sempre colocando as vidas das pessoas em primeiro lugar”, afirmou Dr. Victor Rocha.

Com um histórico de projetos inovadores, investimentos diretos e políticas públicas transformadoras, Dr. Victor Rocha reafirma seu papel como defensor incansável da saúde pública e do bem-estar da população de Campo Grande e do Mato Grosso do Sul.