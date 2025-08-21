quinta-feira, 21/08/2025

Dr. Luiz Ovando comemora vitória da oposição com instalação da CPMI do INSS

Deputado federal afirma que comissão representa um freio à blindagem do governo e garante apuração independente sobre fraudes que podem ultrapassar R$ 6 bilhões

Milton
Publicado por Milton
Foto: Divulgação

A instalação da CPMI do INSS foi celebrada pelo deputado federal Dr. Luiz Ovando (PP-MS), após a oposição eleger o senador Carlos Viana (Podemos-MG) como presidente, por 17 votos a 14. A decisão, ocorrida na quarta-feira (20), foi um duro golpe para a base do governo, que articulava a candidatura do senador Omar Aziz (PSD-AM).

A CPMI investigará supostos desvios bilionários e fraudes no INSS, além de denúncias de aparelhamento político. A relatoria ficou com o deputado Alfredo Gaspar (União Brasil-AL), que prometeu imparcialidade e rigor nas apurações.

“O povo brasileiro merece respostas e terá. Quem errou, deve pagar”, afirmou Ovando, destacando que a vitória representa independência para o Congresso.

A comissão terá 120 dias de funcionamento, com possibilidade de prorrogação, e poderá convocar testemunhas, requisitar documentos e aprofundar a apuração dos desvios.

POLÍTICA

