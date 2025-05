DOURADOS: Por unanimidade, Simted aprova proposta de reajuste salarial da educação

Prefeito Marçal Filho entrega ao presidente do Simted, Thiago Coelho Silva, a proposta de reajuste que foi aprovada hoje por unanimidade pelos trabalhadores em Educação. Foto: Divulgação

O Sindicato Municipal dos Trabalhadores em Educação (Simted) aprovou no final da manhã desta sexta-feira (09), por unanimidade, a proposta de reajuste salarial para a categoria. A votação ocorreu em Assembleia Geral realizada na sede do Simted, com direito a aplausos pelos professores e administrativos da Rede Municipal de Ensino de Dourados. A recomposição será linear de 5,48% para todos os profissionais da Educação e complementação de 0,79% para o magistério para cumprir a Lei do Piso Salarial dos professores, totalizando aumento de 6,27% retroativo a janeiro de 2025.

A proposta do município foi entregue na quinta-feira (8) pelo prefeito Marçal Filho ao presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Educação, Thiago Coelho Silva, que estava acompanhado pelos membros da Comissão de Negociação Salarial. “Fizemos o que nenhum outro governo havia feito”, enfatizou Marçal Filho. “Ao invés de esperar o sindicato nos procurar, nossa equipe se antecipou e iniciou as negociações ainda em fevereiro, até chegarmos ao percentual que atendeu a categoria”, completa o prefeito.

Os valores retroativos serão pagos em três parcelas, junto com as folhas de julho, setembro e novembro deste ano. Na reunião em que apresentou a proposta à diretoria do Simted, o prefeito Marçal Filho detalhou a situação financeira da Prefeitura de Dourados e destacou a disposição da atual gestão em manter o diálogo com a categoria. “Mesmo diante de adversidades como a queda na arrecadação, a perda de receitas em razão de erros da gestão passada, estamos concentrando esforços para pagar os salários sempre dentro do mês de referência e agora chegamos a essa proposta de reajuste salarial para os trabalhadores em educação”, enfatizou Marçal Filho.

Durante a reunião com a Comissão de Negociação Salarial, o presidente do Simted, Thiago Coelho Silva, destacou a iniciativa do prefeito Marçal Filho em dialogar de forma transparente com a categoria. “Essa situação é inédita para nosso sindicato, porque sempre procurávamos o diálogo com os prefeitos anteriores e nunca éramos atendidos”, observou. “Essa gestão inverteu a ordem, nos convidando para o diálogo, tratando tudo com transparência e construindo junto com a Comissão de Negociação Salarial uma proposta que ficasse boa para todas as partes”, completou Thiago Coelho Silva.

A professora Deumeires Morais, vice-presidente da Federação dos Trabalhadores em Educação de Mato Grosso do Sul (Fetems) acompanhou a reunião e também enalteceu o ineditismo da iniciativa do governo Marçal Filho. “O que a gente encontrava nas gestões anteriores era porta fechada e diálogo zero com o sindicato dos trabalhadores em educação, mas o senhor está provando que é possível fazer diferente, discutindo a construindo juntos uma proposta salarial para a categoria”, enfatizou. “A gente sente que está sendo respeitado e que o diálogo estará sempre aberto com os trabalhadores”, finalizou Deumeires Morais.

A proposta apresentada ao presidente do Simted também abordou um dos principais anseios dos professores, que é o cumprimento do piso para 20 horas. O prefeito Marçal Filho e o secretário municipal de Educação, Nilson Francisco da Silva, explicaram aos representantes da categoria que a Prefeitura de Dourados vai iniciar ainda em maio as reuniões do grupo de estudo para elaboração do Projeto de Lei que criará o piso de 20 horas, com meta de apresentar a proposta à Câmara Municipal no mês de maio de 2026. “Temos que saber como a arrecadação estará se comportando para abrirmos margens na receita corrente líquida e poder assumir esses gastos”, explicou Marçal Filho.

O prefeito mostrou aos representantes do Simted que na situação atual a criação do piso de 20 horas é inviável diante do comprometimento do limite prudencial. “Recebemos a prefeitura com a folha de pagamento consumindo 53,7% da receita corrente líquida e caso chegasse aos 54% nosso governo violaria a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), com o município correndo, inclusive, o risco de intervenção estadual”, ressaltou Marçal Filho.

A prefeitura está modernizando a gestão tributária para ampliar a arrecadação sem aumentar impostos. Dessa forma poderá fazer frente não apenas às questões salariais, mas, também de investimentos em obras e serviços que melhorem a vida da população. Ao final da reunião, o prefeito Marçal Filho reafirmou o compromisso com a valorização dos profissionais da Rede Municipal de Ensino de Dourados, sobretudo com as formações continuadas para todos os segmentos e o pagamento dos salários dos funcionários dentro do próprio mês trabalhado.