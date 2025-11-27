DOF intercepta carregamento de maconha em Ponta Porã

Policiais do DOF apreenderam na quarta-feira (26) 2,1 toneladas de maconha no Assentamento Itamarati, em Ponta Porã. A droga estava em uma Mitsubishi L200 Triton, roubada em São Paulo, e em um Fiat Strada. Os motoristas fugiram ao perceber a presença da polícia e abandonaram os veículos em estrada vicinal.

Nenhum suspeito foi localizado durante as buscas. A L200 tinha placas falsas e havia sido roubada em Atibaia (SP). O material, avaliado em R$ 4,5 milhões, foi encaminhado à Defron, em Dourados.

A ação integra o Programa Protetor das Fronteiras, parceria da Sejusp com o MJSP.