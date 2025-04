Desbravadora morre atropelada após motorista entrar na contramão

Marinalva Martins da Silveira Nóbrega (52) morreu atropelada na manhã de sábado (5), após ser atingida por uma caminhonete que trafegava na contramão da Rua São José, no Bairro São Vicente, em Nova Andradina. Segundo o boletim de ocorrência, o motorista de 70 anos, ao se aproximar de um cruzamento, fez uma manobra proibida e acessou a via pela direção contrária. Nesse momento, a pedestre atravessava a rua e foi atingida.

Ela recebeu socorro do Corpo de Bombeiros e foi levada ao Hospital Regional, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu. A funerária comunicou a polícia sobre o óbito após o marido da vítima procurar informações sobre o processo de liberação do corpo.

Marinalva era desbravadora e professora do ensino infantil na Escola Sabatina da Igreja Adventista de Nova Andradina. A Polícia Civil investiga as circunstâncias do acidente e possíveis infrações cometidas pelo motorista.