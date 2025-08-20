Deputado Junior Mochi apresenta indicações para fortalecer Naviraí

Durante a sessão plenária desta terça-feira (19), o deputado estadual Junior Mochi (MDB) apresentou duas indicações voltadas ao município de Naviraí, em resposta a pedidos da vereadora Rosangela Farias Sofa. As iniciativas reforçam o compromisso do Legislativo estadual com o desenvolvimento local.

A primeira indicação solicita apoio à agricultura familiar com a destinação de recursos para correção do solo no Assentamento Juncal, por meio da aplicação de calcário e insumos agrícolas. A medida visa melhorar a produtividade, garantir colheitas mais seguras e fomentar práticas sustentáveis no campo.

A segunda proposta é voltada à segurança e educação: Mochi pleiteia parte dos investimentos do PROERD para Naviraí, com o objetivo de intensificar as ações de prevenção ao uso de drogas entre crianças e adolescentes.

“São iniciativas que promovem o desenvolvimento e o bem-estar da comunidade”, destacou o deputado.