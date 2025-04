Delegado André Matsushita é eleito melhor professor de Direito Penal de MS

No Dia do Policial Civil, o delegado André Matsushita Gonçalves foi eleito o melhor professor de Direito Penal de Mato Grosso do Sul em enquete realizada pelo site O Garantista.

Com 25 anos de carreira, Dr. Matsushita é Delegado de Classe Especial e atual presidente da Adepol-MS, cargo que assumiu por aclamação em 2023. A posse ocorreu na sede da entidade, em Campo Grande, com presença de autoridades e delegados associados.

Além da atuação acadêmica, Matsushita tem longa trajetória na segurança pública, passando por cargos como superintendente de Segurança Pública, chefe de gabinete no Departamento de Inteligência e Delegado-geral adjunto da Polícia Civil.

Graduado em Direito pelas Faculdades Integradas de Guarulhos (SP), possui pós-graduação em Direito Penal e Processual Penal (UCDB-MS), Gestão de Segurança Pública (Toledo-SP) e é multiplicador de Polícia Comunitária.

Em sua gestão à frente da associação, afirma que vai lutar por melhorias na carreira e nas condições de trabalho dos delegados. “Teremos uma gestão participativa, sempre em defesa dos direitos da nossa categoria e da segurança pública do Estado”, destacou.