Delegação Brasileira Participa da AgroChemEx 2024 em Xangai

De 14 a 16 de outubro, uma delegação brasileira participou da AgroChemEx 2024, feira internacional focada na indústria de agroquímicos, realizada em Xangai, China. O evento, organizado pela China Crop Protection Industry Association (CCPIA), atraiu cerca de 60 mil visitantes, incluindo profissionais do setor, fabricantes e distribuidores.

O secretário de Defesa Agropecuária do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), Carlos Goulart enfatizou a importância do intercâmbio de conhecimento, afirmando que isso é crucial para acompanhar as inovações no setor. Edilene Cambraia, diretora do Departamento de Sanidade Vegetal e Insumos Agrícolas, ressaltou que entender o processo produtivo é fundamental para a formulação de políticas públicas sustentáveis.

A delegação incluiu representantes do Mapa e do setor privado, como Tatiane Nascimento e Thaís Clemente. Durante a missão, foram realizadas visitas a empresas agroquímicas chinesas, como Youjia Crop Protection Co. e Jiangsu Changqing Agrochemical, com o objetivo de estreitar laços comerciais e explorar novas parcerias.

A China é o principal parceiro comercial do Brasil no setor agrícola, respondendo por 33,91% das exportações. Nos primeiros oito meses de 2024, o Brasil exportou cerca de US$ 38 bilhões em produtos agrícolas para a China, com a soja representando 68% desse total.