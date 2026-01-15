quinta-feira, 15/01/2026

Damares divulga nomes após pressão de Malafaia na CPMI do INSS

Milton
Publicado por Milton
Foto: Andressa Anholete/Agência Senado

A senadora Damares Alves divulgou os nomes de igrejas e pastores investigados ou convocados pela CPMI do INSS após sofrer pressão pública do pastor Silas Malafaia. A cobrança ocorreu depois de Damares afirmar que “grandes igrejas” e “grandes pastores” estariam envolvidos em esquemas de fraude contra aposentados. Malafaia reagiu duramente, acusando a senadora de fazer denúncias genéricas e exigindo a divulgação dos nomes. Em resposta, Damares afirmou que as informações são públicas, constam em documentos oficiais e já foram aprovadas pela comissão. Segundo ela, a CPMI tem enfrentado pressões e lobbies para dificultar o avanço das investigações.

A senadora disse que a possível participação de líderes religiosos causa tristeza, mas reforçou o dever de investigar. Malafaia voltou a criticar a parlamentar, alegando que suas declarações prejudicam a imagem da Igreja Evangélica. A CPMI apura um amplo esquema de fraudes no INSS envolvendo empréstimos consignados. O relatório preliminar deve ser apresentado em fevereiro. O encerramento da comissão está previsto para março, com possibilidade de prorrogação.


CATEGORIAS:
POLÍTICA

