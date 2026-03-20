Crise no fornecimento de energia mobiliza audiência pública em MS

Reclamações atingem áreas urbanas e rurais

A recorrente falta de energia elétrica em Mato Grosso do Sul tem gerado preocupação entre moradores, comerciantes e produtores rurais, que relatam prejuízos causados por interrupções prolongadas no fornecimento. As principais queixas envolvem a demora na manutenção após quedas, muitas vezes provocadas por eventos climáticos, deixando regiões sem energia por dias.

Diante da situação, será realizada uma audiência pública no próximo dia 25 de março, às 13h30, na Assembleia Legislativa, com o objetivo de reunir população, representantes políticos e concessionárias responsáveis pelo serviço. Durante o encontro, serão discutidas as causas do problema, apresentados dados de investimentos e propostas de समाधान, além da busca por encaminhamentos que minimizem os impactos enfrentados pela população sul-mato-grossense.