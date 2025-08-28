quinta-feira, 28/08/2025

Criatividade e aprendizado em destaque no Jardim 3 da Escola Alceu Viana

A Escola Alceu Viana segue proporcionando momentos de aprendizado criativo e significativo para seus alunos. No Jardim 3, diversas atividades vêm sendo desenvolvidas para estimular a imaginação, a coordenação motora e a socialização das crianças.

Uma das propostas foi a pintura com areia, que encantou os pequenos. Além de divertida, a atividade contribui para o desenvolvimento da criatividade, da coordenação motora fina e da sensibilidade artística.

O tema “O eu, o outro e o nós” também foi trabalhado com muito entusiasmo. Através de conversas e atividades lúdicas, as crianças aprenderam sobre a importância da convivência, do respeito e do cuidado com o próximo. Nesse contexto, conheceram a profissão do oftalmologista e descobriram quem é o responsável por cuidar dos nossos olhos, despertando a curiosidade e a consciência sobre a saúde ocular.

Outra atividade que mereceu destaque foi a dobradura, que exigiu concentração, paciência e habilidades manuais. Essa prática, além de desenvolver a coordenação motora, promoveu momentos de atenção e dedicação, reforçando o aprendizado através do fazer.

Com atividades variadas e significativas, a Escola Alceu Viana reafirma seu compromisso em oferecer uma educação de qualidade, que valoriza tanto o conhecimento quanto o desenvolvimento integral das crianças.

