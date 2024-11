Criança desaparece após ser arrastada por uma enxurrada em General Carneiro/Paraná

O desaparecimento de uma criança de 2 anos após ser arrastada por uma enxurrada em General Carneiro, no sul do Paraná, é mais um triste reflexo dos perigos que o clima extremo pode trazer às comunidades vulneráveis. O incidente ocorreu na madrugada de quinta-feira (7), em meio às fortes chuvas que atingiram a região desde o dia anterior. A menina, que dormia quando a água invadiu sua casa de madeira, é agora o foco das buscas intensivas realizadas pelos Bombeiros, com apoio de equipes de cidades vizinhas.

A tragédia expõe não apenas a força descontrolada da natureza, mas também as condições precárias de habitação em muitas áreas rurais do Paraná. O fato de a criança ter sido arrastada enquanto dormia sublinha a rapidez com que os desastres naturais podem se manifestar, especialmente em locais com infraestrutura deficiente.

A cidade de General Carneiro, que sofreu alagamentos severos, viu seus rios se tornarem armadilhas fatais. O trabalho das equipes de resgate, com cerca de 60 profissionais dedicados, é heróico, mas não diminui a dor da família que enfrenta uma angústia sem fim enquanto as buscas continuam.