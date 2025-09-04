Criação do horto florestal da região norte será debatida em audiência na segunda-feira

A criação do Horto Florestal da região norte de Campo Grande será debatida em Audiência Pública, promovida pela Câmara Municipal, na segunda-feira, às 18h30. O debate será no Auditório do Bloco C, da Universidade Católica Dom Bosco (UCDB).

A Audiência foi proposta pelo vereador Ronilço Guerreiro, presidente pela Comissão Permanente de Indústria, Comércio e Turismo da Câmara Municipal de Campo Grande. Compõem ainda a Comissão os vereadores Fábio Rocha (vice-presidente), Herculano Borges, Maicon Nogueira e Rafael Tavares.

A ideia é utilizar uma área verde, que pertence à prefeitura, para criar esse espaço voltado à comunidade. “Queremos provocar a criação de um Horto Florestal, que tenha pista de caminhada, academia, plantio de árvores frutíferas, envolvendo as associações de moradores da região, os alunos da UCDB na área de meio ambiente e outros interessados. Nós queremos que esse espaço seja para o cidadão”, afirmou o vereador.

Outro ponto destacado será a preservação do meio ambiente, tendo em vista que essa área pública conta com uma lagoa, que precisa ser preservada.

Acompanhe – A Audiência Pública será realizada no Auditório do Bloco C da UCDB, localizada na Avenida Tamandaré, 6000, Jardim Seminário. Também terá transmissões ao vivo pela TV Câmara, no canal 7.3, e no Youtube da Casa de Leis.