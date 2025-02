Coxim recebe novos investimentos e reforço no atendimento de saúde

Na quinta-feira (6), o deputado estadual Junior Mochi reuniu-se com autoridades locais e da Secretaria Estadual de Saúde para apresentar um diagnóstico das principais necessidades da saúde em Coxim. O encontro contou com a presença do prefeito Dr. Edilson Magro, do vice-prefeito Flávio Dias, e vereadores, além de representantes do Hospital Regional e da Secretaria Municipal de Saúde.

A enfermeira Fernanda Berigo detalhou a aquisição de um novo mamógrafo, a redução da fila de ressonâncias magnéticas com 300 exames já viabilizados, e a instalação de 15 novas máquinas para hemodiálise no centro especializado. A secretária adjunta de Saúde, Dra. Crhistinne Maymone, reafirmou o compromisso do Governo do Estado com a cidade, destacando o apoio do governador Eduardo Riedel e do secretário de Saúde, Dr. Maurício Simões.

O prefeito Dr. Edilson Magro ressaltou a importância da colaboração entre os entes públicos para melhorar a qualidade de vida da população, enquanto Junior Mochi enfatizou que esses avanços são frutos da união entre os poderes Executivo e Legislativo, garantindo mais dignidade e acesso à saúde.